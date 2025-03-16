У РФ заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області (перехоплення)

Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у Брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України .

За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих - багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.

"Шістьох привезли поранених, двоє у важкому стані, з великою втратою крові", - повідомляє вона.

Також жінка розповідає, що удар стався в той момент, коли військові відпочивали, тому більшість із них були без бронежилетів та захисту.

"Ракета, уяви собі, а вони ще й відпочивали. Один лише хлопець був у бронежилеті. Чеченці, здебільшого, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік", - каже вона.