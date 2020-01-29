Названо одну з можливих ділянок розведення на Донбасі

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Боку "умовно погодили" розведення в районі КПВВ "Гнутове"

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі "умовно погодили" одну з ділянок розведення сил і засобів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що на переговорах розглядався проект доповнення до Рамкового рішення для подальшого розведення сил. На сьогодні з дев'яти варіантів, які розглядає контактна група, збігся один - ділянка в районі КПВВ "Гнутове" під Маріуполем.

Нагадаємо, в штабі ООС розповіли про можливі точки розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона пропонує розвести райони КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.

До цього міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є хибним і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основне", - сказав Загороднюк.