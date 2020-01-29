У Мінську почалося засідання ТКГ

Ілюстративне фото ( twitter.com/BelarusMID)

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

Тристороння контактна група в Мінську в середу, 29 січня, проводить зустріч з врегулювання ситуації на сході України. Про це написала прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook.

Раніше повідомлялося, що почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

"У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше координатор в рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш заявив, що питання обміну полоненими продовжать обговорювати на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 28 січня. Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих без вести і відкриттям нових пунктів пропуску.

Так, раніше повідомлялося, що Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, обговорюються два треки обміну - з Росією і так званими "республіками Донбасу".

Як писало РБК-Україна, за даними Служби безпеки України, на окупованому Донбасі утримуються 184 особи.