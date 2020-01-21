Завгороднюк пояснив, чому Україна проти розведення сил по всій лінії розмежування

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

За його словами, це суперечить мінським угодам

Міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розведення по всій лінії суперечить мінським угодам.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", - сказав Загороднюк.

Міністр зазначив, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки.

"А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде", - додав міністр.

За його словами, якщо Мінські угоди виконуватимуться, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу.

"Цю війну можна завершити - вони мають просто виконати Мінські угоди і піти", - додав Завгороднюк.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що три нові ділянки для розведення сил на Донбасі будуть визначені найближчим часом.

РБК-Україна писало, що Україна планує обговорити невиконання мінських домовленостей і збільшення обстрілу на Донбасі з партнерами по нормандскому формату.