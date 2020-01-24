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У штабі ООС розповіли про можливі точки розведення військ на Донбасі

Новини » Політика     24.01.2020 - 21:16
У штабі ООС розповіли про можливі точки розведення військ на Донбасі
Іллюстративне фото (mil.gov.ua)

Ділянки були обрані з урахуванням того, аби вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення

Заступник командувача операції Об’єднаних сил Богдан Бондар заявив, що українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, ділянки були обрані з урахуванням того, аби вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення.

"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також, з варіантом в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганської - це можливість надалі відновлення залізничного сполучення. В тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", - розповів Бондар.

За його словами, на ділянках, запропонованих Україною, цивільного населення, яке може після цього процесу опинитися в так званій "сірій зоні", немає.

"Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення", - зазначив керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 16 січня відбулося перше у 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".

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