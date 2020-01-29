Назван один из возможных участков разведения на Донбассе

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Стороны "условно согласовали" разведение в районе КПВВ "Гнутово"

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе "условно согласовали" один из участков разведения сил и средств. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что на переговорах рассматривался проект дополнения к Рамочному решению для дальнейшего разведения сил. На сегодня из девяти вариантов, которые рассматривает контактная группа, совпал один - участок в районе КПВВ "Гнутово" под Мариуполем.

Напомним, в штабе ООС рассказали о возможных точках разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона предлагает развести районы КПВВ "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовки Второй, которая находится возле Авдеевки.

До этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная", - сказал Загороднюк.