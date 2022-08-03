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У РФ заявили, що жоден сценарій ядерного удару неможливо застосувати в Україні

Фото: У МЗС РФ виключили будь-які сценарії застосування ядерної зброї в Україні (mid.ru)
Автор: Артур Родивилов

Жоден зі сценаріїв можливого застосування ядерної зброї Росією не застосуємо в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника російської делегації Олександра Трофімова на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ),

Трофімов заявив, російська сторона відкидає всі "спекуляції" з приводу того, що Москва погрожує застосуванням ядерної зброї в Україні.

За його словами, застосування ядерної зброї Росією можливо тільки в разі агресії проти країни з використанням зброї масового знищення, або при використанні звичайного озброєння, але коли під загрозу поставлено існування держави.

"Жоден з цих гіпотетичних сценаріїв не має відношення до ситуації в Україні", - заявив він.

Зазначимо, що до цього заступник директора Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький заявив, що нібито гібридна війна Заходу проти Росії "може призвести до ядерного конфлікту".

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ знаходиться за крок від ядерного знищення.

При цьому президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.

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Ядерна зброя