Путін проти ядерної війни: в ній не може бути переможців

Російський президент Володимир Путін вважає, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За його словами, Росія повністю виконує зобов'язання згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та двосторонніх домовленостей з США щодо скорочення ядерних озброєнь.

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - додав Путін.