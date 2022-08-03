Росія заявила про "кризу в центрі Європи" і пригрозила ядерною зброєю

Гібридна війна проти Росії може призвести до ядерного конфлікту, переможців у якому не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігоря Вишневецького.

Виступаючи на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), він звинуватив НАТО в "кризі в центрі Європи".

"Проти Росії, вимушеної відстоювати своє законне право на забезпечення корінних інтересів безпеки, розв'язана гібридна військова кампанія, що загрожує сповзанням до прямого збройного конфлікту між ядерними державами", - заявив він.

При цьому в МЗС РФ заявили, що Росія відкидає заяви про загрозу ядерною зброєю в Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ знаходиться за крок від ядерного знищення.

При цьому президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерна війна не має бути ніколи розв'язана.

Китай заявив, що не збирається застосовувати ядерну зброю першим.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до застосування своєї ядерної зброї у потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.