В РФ заявили, что ни один сценарий ядерного удара не применим в Украине

Трофимов заявил, российская сторона отвергает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.

По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения, либо при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", - заявил он.

Отметим, что до этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.