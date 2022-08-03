UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ заявили, что ни один сценарий ядерного удара не применим в Украине

Фото: в МИД РФ исключили любые сценарии применения ядерного оружия в Украине (mid.ru)
Автор: Артур Родивилов

Ни один из сценариев возможного применения ядерного оружия Россией не применим в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя российской делегации Александра Трофимова на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),

Трофимов заявил, российская сторона отвергает все "спекуляции" по поводу того, что Москва угрожает применением ядерного оружия в Украине.

По его словам, применение ядерного оружия Россией возможно только в случае агрессии против страны с использованием оружия массового уничтожения, либо при использовании обычного вооружения, но когда под угрозу поставлено существование государства.

"Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине", - заявил он.

Отметим, что до этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что якобы гибридная война Запада против России "может привести к ядерному конфликту".

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие