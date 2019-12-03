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У Держдепі США заявили про дискусії щодо розширення нормандського формату

Новини » Політика     03.12.2019 - 18:50
У Держдепі США заявили про дискусії щодо розширення нормандського формату
Фото: Девід Гейл (president.gov.ua)

Заступник Помпео підтвердив, що США так чи інакше залучені до нормандського формату

На сьогоднішній день тривають дискусії про можливість розширення нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це під час виступу в Сенаті заявив заступник держсекретаря США Девід Гейл.

Зокрема, Хейлу в Сенаті задали питання про те, чи варто США приєднатися до нормандського формату.

"У мене немає відповіді. В цьому відношенні ми дуже близькі з Німеччиною і Францією, ми також говорили з Великобританією. Ми дуже залучені в цей процес. Йдуть дискусії про розширення нормандського формату, ми будемо тримати вас в курсі", - зазначив він.

Разом з тим Хейл не уточнив, чи йде мова про розширення формату за рахунок США.

Нагадаємо, у вересні голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія заявляв, що нормандський формат по врегулюванню ситуації на Донбасі може бути розширений за рахунок США і Великобританії. На його думку, розширення формату могло б "обмежити можливість Росії маніпулювати ситуацією".

До цього Міністерство закордонних справ Франції виступило із заявою про те, що розширення формату за рахунок США не розглядається.

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