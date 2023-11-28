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В РФ заявили об атаке дронов на нефтегазовые предприятия в Калужской и Тверской областях

Фото: атака дронов на нефтегазовые поддержки России - что известно (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В России заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали два предприятия энергетического сектора в Калужской и Тверской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Утверждается, что 26 ноября после полуночи беспилотник упал в пустой резервуар для хранения горючего объемом 5 000 кубических метров на территории ООО "Первый Завод" в Калужской области. Это поддержка занимается переработкой нефти.

Также отмечается, что утром того же дня дрон залетел на территорию "Торжокского ЛПУМГ" Газпрома в Тверской области. Беспилотник якобы упал в двух метрах от газовой трубы. Это предприятие является оператором магистральных газопроводов.

"Хлопок" в России

В ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы.Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Ранее, в ГУР Украины предупредили жителей Москвы и других российских городов, что атаки беспилотников будут увеличиваться.

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