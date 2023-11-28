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В РФ заявили про атаку дронів на нафтогазові підприємства в Калузькій і Тверській областях

Фото: атака дронів на нафтогазові підтримства Росії - що відомо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Росії заявили, що українські безпілотники нібито атакували два підприємства енергетичного сектору в Калузькій і Тверській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Стверджується, що 26 листопада, після опівночі безпілотник впав у порожній резервуар для зберігання пального обсягом 5 000 кубічних метрів на території ТОВ "Перший Завод" у Калузькій області. Це підтриємство займається переробкою нафти.

Також зазначається, що вранці того ж дня дрон залетів на територію "Торжокское ЛПУМГ" Газпрому в Тверській області. Безпілотник нібито впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів.

"Бавовна" в Росії

В ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Раніше, в ГУР України попередили жителів Москви та інших російських міст, що атаки безпілотників збільшуватимуться.

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