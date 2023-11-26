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Под Москвой были слышны взрывы: сообщают о массированной атаке дронов

Воскресенье 26 ноября 2023 03:50
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Под Москвой были слышны взрывы: сообщают о массированной атаке дронов Фото: под Москвой были слышны взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Под Москвой были слышны взрывы, сообщается о якобы массированной атаке неизвестных беспилотников, которые летели на столицу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина и местные паблики.

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву", - отметил Собянин.

По его словам, также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Он также отметил, что на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб, и добавил, что работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях.

Дрон влетел в многоэтажку в российской Туле

Беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки на улице Хворостухина.

Известно, что пострадал один человек – у него травма стопы. На месте работают экстренные службы. Всех жителей прямо сейчас эвакуировали из здания.

Взрывы в разных регионах РФ

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Под ударом, как правило, оказываются военные объекты в разных регионах, в том числе и в Москве. В частности, ночью 19 ноября Собянин также сообщал о якобы сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Ранее, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

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