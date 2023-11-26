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В российской Туле беспилотник попал в многоэтажку: есть пострадавший

Тула, Воскресенье 26 ноября 2023 05:43
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В российской Туле беспилотник попал в многоэтажку: есть пострадавший Иллюстративное фото: в российской Туле беспилотник попал в многоэтажку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Туле беспилотник попал в многоэтажку. Пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки на улице Хворостухина. Вероятнее всего беспилотники сбили и один из них влетел в жилой дом.

Известно, что пострадал один человек - у него травма стопы. На месте работают экстренные службы. Всех жителей прямо сейчас эвакуировали из здания.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника.

"Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома", - сообщил губератор.

Атака беспилотников в России

В России в 2023 году участились случаи атак БпЛА. В основном, эти атаки нацелены на военные объекты в разных регионах, включая Москву. Так, сегодня ночью атаке беспилотников подверглась Московская область. Из-за случившегося приостановили работу местные аэропорты "Внуково" и "Домодедово".

Перед ней БпЛА перехватывали в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Ранее, в ГУР Украины предупредили жителей Москвы и остальных российских городов, что атаки беспилотников. будут увеличиваться.

Также мы сообщали, что в начале ноября в Московской области прогремел взрыв недалеко от завода, производящего "Кинжалы" и "Искандеры". Пропагандисты заявили об сбитии беспилотника.

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