В российском Курске прозвучали взрывы

В Курске (РФ) прозвучало несколько взрывов ночью 27 августа. Предварительно, это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Курске в соцсетях пишут, что слышали как минимум четыре взрыва, что раздались поздно ночью. При этом другие утверждают, что их было около семи.

Также в пабликах пишут, якобы "с шестого квартала были слышны еще автоматные очереди в лесу".

Местные власти пока не комментируют взрывы в Курске.

В сети были опубликованы кадры с моментом взрыва, и на видео также видна яркая вспышка в ночном небе.

Взрывы на территории РФ

Отметим, что перед этим о звуках взрыва сообщали в Брянской области РФ поздно вечером 26 августа. Как заявлял местный губернатор, в регионе работала ПВО, и якобы был сбит беспилотник самолетного типа.

Также сообщалось, что в тот же день под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области слышали несколько громких взрывов. По словам мэра столицы страны-агрессора Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник.

Перед этим, в ночь на 25 августа, в Курской, Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы, а в Москве закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.