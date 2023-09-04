Минобороны РФ заявило об "атаке дронов" на Курскую область и оккупированный Крым

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы атаке беспилотников в Курской области, а также на территории временно оккупированного украинского Крыма, и о работе систем противовоздушной обороны этой ночью.

В ведомстве страны-агрессора в очередной раз заявили о "пресечении попытки" атаки дронов, а в самом налете обвинили Украину.

В российском министерстве утверждают, что якобы средствами ПВО были уничтожены два дрона самолетного типа. Первый - в воздухе над акваторией Черного моря вблизи захваченного Крыма, а второй - над территорией российской Курской области.

При этом стоит отметить, что известные крымские Telegram-каналы о каких либо взрывах на территории полуострова не писали.

Атаки дронов в Крыму и в России

Ранее начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что 2 сентября российским оккупантам привиделась "атака неизвестными беспилотниками" на Крымский мост - она объяснила, что таким образом захватчики пытаются нагнетать ситуацию.

Отметим, что вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник в Курской области сообщали об атаке БПЛА. Сначала местный губернатор Роман Старовойт заявлял о пожаре в нежилом здании якобы в результате "прилета" беспилотника в городе Курчатове. А позже местные жители рассказывали о серии взрывов в этом населенном пункте.

Напомним, что самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, удары по Пскову говорят о том, что война все больше перемещается на территорию страны-террориста и этот процесс необратим.