РФ заявила, что готова использовать ядерное оружие, но только в двух случаях

Россия гипотетически может применить ядерное оружие в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.
"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении.
В МИД РФ добавили, что российские доктринальные установки в данной сфере предельно четко очерчены. Также по их словам, они обладают чисто оборонной направленностью и не допускают расширительного толкования.
"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование государства", - пояснили в МИД.
Министерство призвало другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над недопущением какого-либо военного столкновения ядерных государств и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.
Напомним, что высшее российское военное руководство обсудило возможности Москвы по применению тактического ядерного оружия против Украины. Эти переговоры повысили беспокойство Вашингтона.
Однако США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным.
Также, согласно данным Spiegel, еще в преддверии полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в Кремле обсуждались сценарии ядерного удара по Германии .
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