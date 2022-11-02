UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках

Фото: РФ заявила, що готова використати ядерну зброю, але тільки у двох випадках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія гіпотетично може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

"При здійсненні політики в галузі ядерного стримування Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана", - йдеться у заяві.

У МЗС РФ додали, що російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені. Також за їх словами, вони мають суто оборонну спрямованість і не допускають розширювального тлумачення.

"Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - пояснили у МЗС.

Міністерство закликало інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над недопущенням будь-якого військового зіткнення ядерних держав та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного.

Нагадаємо, що вище російське військове керівництво обговорило можливості Москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України. Ці перемовини підвищили занепокоєння Вашингтону.

Проте США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Як відзначив міністр оборони США Ллойд Остін, відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною.

Також, згідно з даними Spiegel, ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, в Кремлі обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯдерна зброяВійна в Україні