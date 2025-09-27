Путин проверяет Европу, он откроет новое направление еще до окончания войны, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами.

Зеленский рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно - президент говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.

Зеленский также добавил, что действия российского режима не стали для Украины чем-то неожиданным. Об этом уже предупреждали - что российский диктатор Владимир Путин готовит новую войну.

"Я считал, что это будет раньше. Я об этом говорил. Вопрос, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое... Безусловно, он этого хочет", - пояснил президент.

Чего хочет российский диктатор

Путин, по мнению Зеленского, проверяет способность Европы к защите. Так, он уже увидел, что европейские страны не могут защитить небо от российских беспилотников - это продемонстрировал случай с провокацией против Польши, когда долетело 19 российских дронов, а сбили всего четыре.

"Мы в войне, они не в войне. Никто ничего не сравнивает. Мы готовы делиться теми знаниями, которые есть в Украине. Что может быть дальше? Вы видите Норвегию, Данию. Сигналы утром были от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские страны. Путин проверяет, что есть у европейцев", - отметил президент.

Манипуляция обществом

Также своими провокациями Кремль хочет проверить, как отреагирует общество в государствах, которые близки к Украине. В идеале цель Кремля - повлиять на граждан других стран.

"А что там с обществами? Насколько они готовы дальше так открыто поддерживать Украину? Я считаю, это имеет влияние. На мой взгляд... Общественное мнение будет думать не о том, что Украина защищает их. Они будут думать о том, а что же мы все даем украинцам, а сами не можем защитить себя", - пояснил Зеленский.

Снижение поддержки

Своими провокациями, объясняет Зеленский, Россия надеется уменьшить поддержку Украины, особенно накануне зимы, в момент, когда многие страны готовы передавать системы противовоздушной обороны. Кремль будет разочарован, когда поймет, что это так не работает.

Дроны не сбиваются зенитно-ракетными комплексами, ракеты к которым стоят миллионы долларов. Да и ракет столько нет.

Большинство других систем ПВО, которые передают европейцы, изготавливаются исключительно по запросу Украины. При этом Европа активно финансирует изготовление оружия и дронов в Украине - но дроновые провокации этому не помешают.

"Вот две вещи, которые делали партнеры. Поэтому эти системы - они не защитят. Они могут защитить их инфраструктуру от ракетного удара. Но от количества дронов - 100, 200, 300 - ни одна система не защитит. Один раз защитят, на следующий день не будет просто ракет", - пояснил Зеленский.

Роль Украины

Именно поэтому Европе сейчас нужны знания, которыми обладает Украина: ее мобильные огневые группы, операторы дронов-перехватчиков, опыт Воздушных сил и прочее.

"Вот эти знания важны. Эти системы очень важны. Системы защиты, различные линии дронов. Вот эти вещи очень важны. И мы готовы помочь", - резюмировал президент.