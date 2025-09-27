ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин проверяет Европу, он откроет новое направление еще до окончания войны, - Зеленский

Украина, Суббота 27 сентября 2025 19:13
UA EN RU
Путин проверяет Европу, он откроет новое направление еще до окончания войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Кремль дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами.

Зеленский рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно - президент говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.

Зеленский также добавил, что действия российского режима не стали для Украины чем-то неожиданным. Об этом уже предупреждали - что российский диктатор Владимир Путин готовит новую войну.

"Я считал, что это будет раньше. Я об этом говорил. Вопрос, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое... Безусловно, он этого хочет", - пояснил президент.

Чего хочет российский диктатор

Путин, по мнению Зеленского, проверяет способность Европы к защите. Так, он уже увидел, что европейские страны не могут защитить небо от российских беспилотников - это продемонстрировал случай с провокацией против Польши, когда долетело 19 российских дронов, а сбили всего четыре.

"Мы в войне, они не в войне. Никто ничего не сравнивает. Мы готовы делиться теми знаниями, которые есть в Украине. Что может быть дальше? Вы видите Норвегию, Данию. Сигналы утром были от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские страны. Путин проверяет, что есть у европейцев", - отметил президент.

Манипуляция обществом

Также своими провокациями Кремль хочет проверить, как отреагирует общество в государствах, которые близки к Украине. В идеале цель Кремля - повлиять на граждан других стран.

"А что там с обществами? Насколько они готовы дальше так открыто поддерживать Украину? Я считаю, это имеет влияние. На мой взгляд... Общественное мнение будет думать не о том, что Украина защищает их. Они будут думать о том, а что же мы все даем украинцам, а сами не можем защитить себя", - пояснил Зеленский.

Снижение поддержки

Своими провокациями, объясняет Зеленский, Россия надеется уменьшить поддержку Украины, особенно накануне зимы, в момент, когда многие страны готовы передавать системы противовоздушной обороны. Кремль будет разочарован, когда поймет, что это так не работает.

Дроны не сбиваются зенитно-ракетными комплексами, ракеты к которым стоят миллионы долларов. Да и ракет столько нет.

Большинство других систем ПВО, которые передают европейцы, изготавливаются исключительно по запросу Украины. При этом Европа активно финансирует изготовление оружия и дронов в Украине - но дроновые провокации этому не помешают.

"Вот две вещи, которые делали партнеры. Поэтому эти системы - они не защитят. Они могут защитить их инфраструктуру от ракетного удара. Но от количества дронов - 100, 200, 300 - ни одна система не защитит. Один раз защитят, на следующий день не будет просто ракет", - пояснил Зеленский.

Роль Украины

Именно поэтому Европе сейчас нужны знания, которыми обладает Украина: ее мобильные огневые группы, операторы дронов-перехватчиков, опыт Воздушных сил и прочее.

"Вот эти знания важны. Эти системы очень важны. Системы защиты, различные линии дронов. Вот эти вещи очень важны. И мы готовы помочь", - резюмировал президент.

Отметим, 27 сентября еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что Европейский Союз построит трехсоставную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" - морской, дроновой и наземной.

Министр обороны Украины Шмыгаль 27 сентября подтвердил, что Киев готов принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов". Совместную декларацию об участии в проекте могут подписать уже в октябре этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Дрони
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"