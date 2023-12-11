РФ всегда причастна к конфликтам в мире, в частности и в Латинской Америке, - Зеленский

Глава государства во время визита в Буэнос-Айресе дал интервью представителям латиноамериканских СМИ. Он заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в формуле мира.

"Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы", - сказал президент.

По мнению Зеленского, Украина и Аргентина могут работать в сфере безопасности, диджитализации, энергетики и товарооборота. Но вопрос безопасности остается номер один.

Украинский президент также заявил, что Россия всегда прямо или косвенно причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира. В частности, вопрос безопасности актуален и для Латинской Америки.

Зеленский также объяснил, что выбрал Аргентину первой для визита, поскольку увидел четкую позицию нового президента по Украине. Кроме того, Аргентина - одна из крупнейших стран региона, поэтому на нее смотрят как на лидера.

Визит Зеленского в Аргентину

Напомним, 10 декабря Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента Хавьер Милея. Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Также президент, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

В Офисе президента анонсировали, что сегодня, 11 декабря, Владимир Зеленский поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

СМИ сообщают, что глава государства может выступить перед сенаторами.