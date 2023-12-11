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Зеленский может выступить перед сенаторами в ходе визита в США, - CNN

Понедельник 11 декабря 2023 01:09
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Зеленский может выступить перед сенаторами в ходе визита в США, - CNN Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе анонсированного визита в Соединенные Штаты Америки может выступить на встрече сенаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания отмечают, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Сообщается, что встреча состоится утром во вторник, 12 декабря.

В рамках своего визита в Вашингтон президент Украины также проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом "призвана подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что после своего визита в Аргентину Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

При этом отмечается, что президент Украины будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки воюющей страны в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

В Белом доме вскоре сообщили, что встреча президентов состоится 12 декабря.

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