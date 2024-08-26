В Омске после мощного взрыва загорелся крупный НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Завод находится в 2 тысячах километров от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал 112 .

По данным издания, предварительно, произошел сильный взрыв и возгорание на установке АВТ-11. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

"Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте работает 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация предприятия не проводилась", - говорится в сообщении.

В результате пожара на Омском НПЗ пострадали два человека, им оказали помощь на месте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Омский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, расположенное в городе Омске и принадлежащее компании "Газпром нефть". На заводе работает 3600 человек.

В целом завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.