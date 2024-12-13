РФ запустила по Украине 93 ракеты и почти 200 БПЛА. Зеленский рассказал подробности атаки

Сегодня, 13 декабря, РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине, выпустив 93 ракеты, в том числе крылатые и баллистические. Удар сопровождался использованием Россией почти 200 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что это была одна из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

По предварительным данным, ПВО удалось сбить 81 ракету, в том числе 11 крылатых ракет ликвидировали современные истребители F-16.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет", - заявил Зеленский.

По словам президента, среди использованных Россией ракет - по меньшей мере одна была изготовлена в Северной Корее, что свидетельствует о международном характере военного сотрудничества РФ для поддержки террора.

Зеленский призвал мир к массированной реакции в ответ на этот акт агрессии.

Он также отметил, что Путин демонстрирует готовность продолжать атаки, используя доходы от продажи нефти для закупки компонентов для ракет.

"Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор", - отметил президент.

Он отметил, что только усиление санкций и военная поддержка, включая поставки систем ПВО, таких как Patriot, могут остановить терроризм России.

"Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что слова Путина не остановят. По его словам, для этого нужна сила, которая приведет к миру.

"Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего надо остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

Ракетный удар 13 декабря

Сегодня, утром 13 декабря, РФ осуществила очередную массированную атаку по Украине.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, целью очередного ракетного удара была энергетика.

В то же время в ДТЭК уже заявили о повреждении ТЭС.