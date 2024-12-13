Энергетика по всей Украине под массированным ракетным ударом, - Минэнерго
Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине является энергетика.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - написал он.
По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
"Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - добавил министр.
Ракетный удар по Украине
Напомним, российская армия утром 13 декабря провела очередную массированную атаку по Украине. В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышат по всей Украине. В частности их слышали в Одессе, Черкасской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
В Одессе после сильных взрывов в нескольких районах исчезли вода и свет.
Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.
Как сообщало РБК-Украина, после российских обстрелов нет оснований ждать улучшения ситуации со светом. Оптимистичный прогноз, о том, что зиму Украина пройдет без отключений, не сработал. В Украине даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей.