Энергетика по всей Украине под массированным ракетным ударом, - Минэнерго

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - написал он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - добавил министр.

Ракетный удар по Украине

Напомним, российская армия утром 13 декабря провела очередную массированную атаку по Украине. В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышат по всей Украине. В частности их слышали в Одессе, Черкасской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В Одессе после сильных взрывов в нескольких районах исчезли вода и свет.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, после российских обстрелов нет оснований ждать улучшения ситуации со светом. Оптимистичный прогноз, о том, что зиму Украина пройдет без отключений, не сработал. В Украине даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей.