ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Энергетика по всей Украине под массированным ракетным ударом, - Минэнерго

Украина, Пятница 13 декабря 2024 08:42
UA EN RU
Энергетика по всей Украине под массированным ракетным ударом, - Минэнерго Фото: Герман Галущенко(Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине является энергетика.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - написал он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - добавил министр.

Ракетный удар по Украине

Напомним, российская армия утром 13 декабря провела очередную массированную атаку по Украине. В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышат по всей Украине. В частности их слышали в Одессе, Черкасской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В Одессе после сильных взрывов в нескольких районах исчезли вода и свет.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, после российских обстрелов нет оснований ждать улучшения ситуации со светом. Оптимистичный прогноз, о том, что зиму Украина пройдет без отключений, не сработал. В Украине даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракеты
NEWS
Украина под ракетным ударом: что известно на сейчас
Украина под ракетным ударом: что известно на сейчас
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи