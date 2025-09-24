РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
В ночь на среду, 24 сентября, Российская Федерация запустила по территории Украины 152 ударных дрона различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 24 сентября, с 18:00 23 сентября, противник атаковал 152 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Их запускали с направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское.
Около 80 из них - "Шахматы".
Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 126 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Обстрелы в ночь на 24 сентября
Вчера вечером российская армия запустила несколько групп ударных дронов. Под массированный удар врага попал Харьков - там за полчаса прозвучали десятки взрывов. По словам местных властей, все удары пришлись по одному району города.
Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом.
Также под обстрелом был город Краматорск. Там враг нанес двойной удар - зафиксировано повреждение домов.