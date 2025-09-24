ua en ru
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине

Среда 24 сентября 2025 09:47
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине Иллюстративное фото: РФ запустила более 150 дронов в ночь на 24 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 24 сентября, Российская Федерация запустила по территории Украины 152 ударных дрона различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 24 сентября, с 18:00 23 сентября, противник атаковал 152 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Их запускали с направлений:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское.

Около 80 из них - "Шахматы".

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 126 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Вчера вечером российская армия запустила несколько групп ударных дронов. Под массированный удар врага попал Харьков - там за полчаса прозвучали десятки взрывов. По словам местных властей, все удары пришлись по одному району города.

Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом.

Также под обстрелом был город Краматорск. Там враг нанес двойной удар - зафиксировано повреждение домов.

