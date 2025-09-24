РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні

У ніч на середу, 24 вересня, Російська Федерація запустила по території України 152 ударних дрони різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 24 вересня, з 18:00 23 вересня, противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Їх запускали з напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллєрово;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське.

Близько 80 із них - "Шахеди".

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Обстріли у ніч на 24 вересня

Вчора ввечері російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. За словами місцевої влади, всі удари прийшлись по одному району міста.

Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.