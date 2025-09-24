ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні

Середа 24 вересня 2025 09:47
UA EN RU
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні Ілюстративне фото: РФ запустила понад 150 дронів у ніч на 24 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на середу, 24 вересня, Російська Федерація запустила по території України 152 ударних дрони різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 24 вересня, з 18:00 23 вересня, противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Їх запускали з напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллєрово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське.

Близько 80 із них - "Шахеди".

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Обстріли у ніч на 24 вересня

Вчора ввечері російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. За словами місцевої влади, всі удари прийшлись по одному району міста.

Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.

Також під обстрілом було місто Краматорськ. Там ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Повітряні сили України
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"