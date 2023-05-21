РФ заочно предъявила обвинения прокурору суда в Гааге, выдавшему ордер на арест Путина

Обвинения предъявлены прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале.

Россияне квалифицировали действия прокурора как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

При этом судью обвинили в "заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Ордер на арест Путина

В середине марта этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в Россию.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский устав или признали юрисдикцию МУС. При этом ордер на арест Путина и Львовой-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Реакция России на ордер Путину

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение МУС по аресту Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков вообще заявил, что Москва не признает юрисдикцию суда.

При этом в Госдуме РФ подготовили поправки к закону "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.

При этом на днях МВД РФ объявило в розыск прокурора суда в Гааге Карима Ахмада Хана.