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Россияне в Луганской области повесили мужчину за проукраинскую позицию, - ОВА

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Нижняя Дуванка, Среда 24 мая 2023 16:17
Россияне в Луганской области повесили мужчину за проукраинскую позицию, - ОВА Фото: глава Луганской ОВА Артем Лысогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне повесили мужчину в оккупированном Сватовском районе Луганской области. Он имел четкую проукраинскую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Российские нелюди постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его казнили в родной Нижней Дуванке.

Россияне в Луганской области повесили мужчину за проукраинскую позицию, - ОВА

"При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверяю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет", - добавил Лысогор.

Преступления оккупантов на захваченных территориях

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области "кадыровцы" постоянно пьют и издеваются над гражданским населением.

Также ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Силовикам, которых завезли на оккупированные территории из России, не удается их контролировать.

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