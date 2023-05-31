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Россияне прислали в Запорожскую область силовиков из Дагестана для борьбы с партизанами

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Запорожская область, Среда 31 мая 2023 15:16
Россияне прислали в Запорожскую область силовиков из Дагестана для борьбы с партизанами Фото: Россияне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне прислали в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планируют побороть украинское подполье в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне хотят использовать этих силовиков для создания подразделения "ОМОН" (российское название отряда полиции особого назначения - ред.) на оккупированной части Запорожской области.

"Таким образом, россияне надеются преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях", - пояснили в ЦНС.

Отмечается, что эти меры вряд ли помогут оккупантам преодолеть украинское подполье, а все захватчики понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины.

Ситуация в Запорожской области

Россияне в начале вторжения смогли захватить большую часть Запорожской области, однако ВСУ не позволили им продвинуться дальше и захватить областной центр.

Бои на линии соприкосновения происходят ежедневно, украинские военные регулярно наносят удары по складам с оружием и казармам оккупантов на захваченной территории.

Недавно гауляйтер области Евгений Балицкий объявил так называемую "эвакуацию" населения из прифронтовых районов, однако мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что этот процесс провальный для россиян.

Напомним, что "кадыровцы", которые недавно были переброшены на временно оккупированную территорию Запорожской области, начали грабить "бесхозные" офисы и магазины.

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