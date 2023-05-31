Россияне прислали в Запорожскую область силовиков из Дагестана для борьбы с партизанами

Россияне прислали в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планируют побороть украинское подполье в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россияне хотят использовать этих силовиков для создания подразделения "ОМОН" (российское название отряда полиции особого назначения - ред.) на оккупированной части Запорожской области.

"Таким образом, россияне надеются преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях", - пояснили в ЦНС.

Отмечается, что эти меры вряд ли помогут оккупантам преодолеть украинское подполье, а все захватчики понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины.

Ситуация в Запорожской области

Россияне в начале вторжения смогли захватить большую часть Запорожской области, однако ВСУ не позволили им продвинуться дальше и захватить областной центр.

Бои на линии соприкосновения происходят ежедневно, украинские военные регулярно наносят удары по складам с оружием и казармам оккупантов на захваченной территории.

Недавно гауляйтер области Евгений Балицкий объявил так называемую "эвакуацию" населения из прифронтовых районов, однако мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что этот процесс провальный для россиян.