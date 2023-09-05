В Кубе заявили, что Россия вербовала ее граждан для войны против Украины

Россия вербовала граждан Кубы для присоединения к ее армии и борьбы против Украины. Однако сеть обнаружили, сейчас власть занимается ее ликвидацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД .

"Министерство внутренних дел обнаружило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, которая действовала с территории России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан, а также некоторых из них, кто проживает на Кубе, в состав вооруженных сил, которые участвуют в военных операциях в Украине", - говорится в заявлении.

Сообщаются, что подобные попытки нейтрализовали, а против лиц, причастных к этой деятельности, открыли уголовные дела.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, цель которой запятнать имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем", - отмечают в МИД страны.

В ведомстве добавляют, что Куба занимает жесткую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН.

"Куба не является участником войны в Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на национальной территории участвует в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны", - резюмируют в МИД.

Отметим, что издание Reuters сообщало, что весной 2023 года российские пропагандистские ресурсы писали, что несколько кубинских граждан подписали военные контракты в РФ в обмен на российское гражданство. Их отправили на войну против Украины.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

К тому же, в России могут решиться на проведение "публичной мобилизации", которая может прийти на смену нынешней "скрытой" модели.

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