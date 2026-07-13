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РФ оставила без света почти 70 тысяч жителей Черниговщины

03:40 13.07.2026 Пн
1 мин
Последствия атаки продолжают устранять
aimg Анастасия Никончук
РФ оставила без света почти 70 тысяч жителей Черниговщины Фото: электроэнергия (GettyImages)
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В результате российской атаки в Черниговской области без электроснабжения остались почти 70 тысяч абонентов. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Черниговоблэнерго.

Без света остались десятки тысяч потребителей

В Черниговской области в результате российской атаки были обесточены почти 70 тысяч абонентов. Как сообщили в АО "Черниговоблэнерго", перебои с электроснабжением зафиксированы в Черниговском и Корюковском районах.

По данным энергетической компании, без электричества остались более 69 тысяч потребителей.

Ранее сообщалось, что в самом Чернигове из-за атаки были обесточены свыше 61 тысячи абонентов, однако впоследствии масштабы отключений уточнили.

Энергетики продолжают восстановление

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты ликвидируют последствия российского удара и проводят необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям пострадавших районов.

Сроки полного восстановления подачи электроэнергии пока не уточняются. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.

Напоминаем, что крупнейший оператор электросетей США PJM Interconnection, который обеспечивает электроснабжение около 67 миллионов потребителей на востоке страны и Среднем Западе, объявил режим экстренной экономии электроэнергии. Компания задействовала специальные программы по сокращению потребления, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

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