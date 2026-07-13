ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ залишила без світла майже 70 тисяч мешканців Чернігівщини

03:40 13.07.2026 Пн
1 хв
Наслідки атаки продовжують усувати
aimg Анастасія Никончук
РФ залишила без світла майже 70 тисяч мешканців Чернігівщини Фото: електроенергія (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Внаслідок російської атаки в Чернігівській області без електропостачання залишилося майже 70 тисяч абонентів. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівобленерго.

Без світла залишилися десятки тисяч споживачів

У Чернігівській області внаслідок російської атаки було знеструмлено майже 70 тисяч абонентів. Як повідомили в АТ "Чернігівобленерго", перебої з електропостачанням зафіксовано у Чернігівському та Корюківському районах.

За даними енергетичної компанії, без електрики залишилося понад 69 тисяч споживачів.

Раніше повідомлялося, що в самому Чернігові через атаку було знеструмлено понад 61 тисячу абонентів, проте згодом масштаби відключень уточнили.

Енергетики продовжують відновлення

У "Чернігівобленерго" повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Фахівці ліквідують наслідки російського удару та проводять необхідні ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих районів.

Терміни повного відновлення подачі електроенергії наразі не уточнюються. Енергетики продовжують працювати у посиленому режимі.

Нагадуємо, що найбільший оператор електромереж США PJM Interconnection, який забезпечує електропостачання близько 67 мільйонів споживачів на сході країни та Середньому Заході, оголосив режим екстреної економії електроенергії . Компанія залучила спеціальні програми скорочення споживання, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія Чернігів
Новини
Яким буде новий Кабмін Корецького: джерела РБК-Україна розкрили можливі призначення
Яким буде новий Кабмін Корецького: джерела РБК-Україна розкрили можливі призначення
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі