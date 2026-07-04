США грозят аварийные отключения электричества, — Reuters

Крупнейший американский оператор электросетей PJM Interconnection, обслуживающий около 67 миллионов человек, объявил режим экстренной экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

В США ввели режим экстренной экономии

PJM, обеспечивающая электроэнергией значительную часть восточного побережья и Среднего Запада США, активировала программы экстренного сокращения потребления.

Ограничения распространяются на промышленные предприятия и бытовых потребителей, которые заранее заключили контракты и получают компенсацию за снижение нагрузки на сеть во время чрезвычайных ситуаций.

По данным оператора, такие меры необходимы для увеличения резервов мощности и предотвращения перебоев в часы максимального спроса.

Что стало причиной

Компания объяснила введение экстренных мер продолжительной аномальной жарой, которая привела к рекордному потреблению электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.

Ситуацию также осложнили отключение части генерирующих мощностей и перегрузка линий электропередачи.

Цены взлетели более чем в 60 раз

Вечером в четверг энергосистема столкнулась с резким снижением генерации, из-за чего PJM пришлось задействовать резервные электростанции, работающие на ископаемом топливе.

Несмотря на напряженную ситуацию, перебоев в электроснабжении удалось избежать.

Однако кризис отразился на стоимости электроэнергии. Спотовые цены в регионе превысили 2500 долларов за мегаватт-час против привычных 40 долларов за МВт-ч.

По оценкам аналитиков, столь резкий скачок связан прежде всего с перегрузкой магистральных линий электропередачи и ростом затрат на доставку электроэнергии.