Посольство США закликає РФ припинити затримання кримських татар

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США закликає припинити переслідування активістів

Посольство США в Україні стурбоване проведеними сьогодні Росією обшуками та затриманнями в Криму. Про це повідомляє посольство в Twitter.

У США закликають російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар.

"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що незаконні обшуки в Криму тривають з ранку 27 березня. У зв'язку з цим МЗС Україні висловив РФ рішучий протест. Також дії ФСБ в Криму засудив Європейський Союз, до якого Україна напередодні звернулась з вимогою рішучих дій.

Зазначимо, що російські силовики затримали 20 кримських татар. Більшість з затриманих кримстких татар їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба зазначив, що Україна очікує зі сторони Заходу не лише на чергове висловлення стурбованості, а на конкретні кроки із захисту прав кримських татар.