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До затриманих у Криму активістів допустили адвокатів

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 16:39
До затриманих у Криму активістів допустили адвокатів
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

ФСБ затримала 20 активістів у Криму

До затриманих в Криму кримських татар допустили адвокатів. Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

Адвокат зазначив, що на даний момент затримані 20 кримських татар. Місцезнаходження ще чотирьох - Едема Яячікова, Владлена Абдулкадірова, Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова, невідомо. Їх російські силовики шукають в околицях Строгонівки.

Нагадаємо, що незаконні обшуки в Криму тривають з ранку 27 березня. У зв'язку з цим МЗС Україні висловив РФ рішучий протест. Також дії ФСБ в Криму засудив Європейський Союз, до якого Україна напередодні звернулась з вимогою рішучих дій. 

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба зазначив, що Україна очікує зі сторони Заходу не лише на чергове висловлення стурбованості, а на конкретні кроки із захисту прав кримських татар.

РБК-Україна писало, що більшість з затриманих кримстких татар, яких затримали після обшуків в Криму, їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

Також повідомлялось, що Україна проінформувала МЗС Британії про затримання активістів у Криму. Реакції зі сторони Британії ще не було.

 

Україна проінформувала Британію про затримання в Криму Кількість українських політв'язнів в РФ наближається до 100, - адвокат
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