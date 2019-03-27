Євросоюз засудив обшуки у кримських татар

Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

У ЄС закликали РФ повідомити місця перебування кримських татар, затриманих під час обшуків

В Європейському союзі знають про обшуки і затримання кримських татар у Криму, вчинені окупованою російською владою в середу, 27 березня. Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Майя Косьянчич, передає DW.

Косьянчич підтвердила позицію Євросоюзу, що Росія повинна "припинити свавільні обшуки приватної власності, що належить кримським татарам". Крім того, від Москви очікуються необхідні кроки для забезпечення того, щоб всі люди на території Криму могли без будь-якої дискримінації реалізовувати право на свободу слова, мирних зібрань, об'єднань, думки, совісті і релігії.

"Точні місця перебування затриманих повинні бути негайно повідомлені всім, кого це стосується", - зазначила представник ЄК і закликала поважати право затриманих на юридичний захист.

Представник вказала на те, що в заяві Верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федерики Могеріні з нагоди п'ятої річниці анексії "особливу увагу приділено ситуації з правами людини на Кримському півострові".

Нагадаємо, у ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що більшість з затриманих кримстких татар, яких затримали після обшуків в Криму, їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

Також постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Україна поінформувала генерального секретаря і послів держав-членів Ради Європи системних про затримання в Криму кримських татар.