РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції та Німеччини в Берліні

Фото: лідери країн "нормандської четвірки" (колаж РБК-Україна)

Переговори тривали 11 годин

Україна, Франція та Німеччина домовилися докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату. Водночас Росія взяла паузу для відповіді на позицію вищевказаних країн.

До таких результатів країни дійшли за підсумками переговорів політичних радників лідерів держав-учасників Нормандського формату в Берліні, передає прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, учасники зустрічі погодилися, що потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці про необхідність реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"Домовленості Паризького саміту лідерів держав-учасників Нормандського формату повинні бути виконані. Україна, а також її партнери по Нормандському формату, Франція і Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль. У свою чергу російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України , Франції і Німеччини ", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що переговори тривали 11 годин.

Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав "Нормандське четвірки" за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, і виділили ряд завдань, які повинні бути реалізовані в рамках роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандські форматі в Берліні.

Як писало РБК-Україна, російська сторона заявила, що говорити про прорив на переговорах по Донбасу навряд чи можливо.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, окупований Донбас може отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко