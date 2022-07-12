ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нарахували 24 лунки. Кім розповів подробиці ранкового обстрілу Миколаєва

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 12 липня 2022 11:44
Нарахували 24 лунки. Кім розповів подробиці ранкового обстрілу Миколаєва Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час ранкового обстрілу Миколаєва у вівторок, 12 липня, випустили по місту 19 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"На даний момент ідентифікували 19 ракет упереміш ракети зі "Смерчами". Усього 24 лунки у нас зараз по місту. На жаль, серйозно обстріляли місто: школа, лікарні. Всі живі, слава Богу. Решту відбудуємо", - розповів він.

Як повідомлялось, вранці 12 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

При цьому поранення отримали щонайменше 12 людей.

Нагадаємо, вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує