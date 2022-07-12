Під ранок Миколаїв масовано обстріляли ракетами: є поранені
Вранці Миколаїв окупанти масовано обстріляли ракетами. Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
Оновлено 09:32. Через ворожі атаки постраждало відділення Укрпошти.
"Сьогодні вранці був прильот у наше відділення у Миколаєві...Що ми будемо робити? Приберемо сміття та будемо працювати далі..", - написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Оновлено 09:27. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото наслідків ранкового обстрілу.
Фото: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (t.me/senkevichonline)
"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про потужні звуки вибухів в Миколаєві. У місті о 04:04 була оголошена повітряна тривога.
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