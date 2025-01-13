РФ вечером снова запустила "Шахеды": где в Украине объявлена тревога

Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила несколько групп беспилотников. Они заходят на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую область.

Движение вражеских ударных дронов:

дроны на юге Сумщины. Направление движения юго-западное;

дроны в центре и на юге Черниговщины, курс юго-западный;

дроны на севере Полтавщины, направление западное;

дроны через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

Также сегодня днем сообщалось, что Российская Федерация поднимала в небо самолеты Ту-22М3.