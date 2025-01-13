Россия ночью запустила более сотни беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 13 января Российская Федерация (РФ) применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 78 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта . Предварительно без жертв и пострадавших", - пишут Воздушные силы.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 78-и дронов в пределах Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и ряда других областей.

Ночные обстрелы России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно атакует территорию Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБ), беспилотниками, ракетами различных типов и артиллерией, что создает серьезную угрозу для населения. В частности, с прошлого года террористы начали прибегать к обстрелам почти каждую ночь. В ночь на 12 января враг запустил 94 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 60 дронов.

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