РФ поднимала в воздух Ту-22м3: украинцев просили не игнорировать тревогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Стоит также заметить, что в северных и восточных областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов, а также активность тактической авиации РФ.

Воздушные силы сообщили о том, что бомбардировщики Ту-22М3 совершили посадку.

"В воздухе находятся дальние бомбардировщики Ту-22М3. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

Также стоит напомнить, что за почти три года полномасштабной войны Россия применила практически все конвенционное оружие. А по украинскому тылу регулярно бьет дальнобойными дронами и ракетами.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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