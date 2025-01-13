РФ ввечері знову запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила декілька груп безпілотників. Вони заходять на територію України через прикордоння Чернігівської області, а також через південь - Херсонську область.

Рух ворожих ударних дронів:

дрони на півдні Сумщини. Напрямок руху південно-західний;

дрони в центрі та на півдні Чернігівщини, курс південно-західний;

дрони на півночі Полтавщини, напрямок західний;

дрони через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.

Також сьогодні вдень повідомлялось, що Російська Федерація піднімала у небо літаки Ту-22М3.