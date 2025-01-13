РФ ввечері знову запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері понеділка, 13 січня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила декілька груп безпілотників. Вони заходять на територію України через прикордоння Чернігівської області, а також через південь - Херсонську область.
Рух ворожих ударних дронів:
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.
Також сьогодні вдень повідомлялось, що Російська Федерація піднімала у небо літаки Ту-22М3.
Також військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна розповів, що Росії треба місяць приблизно десь між атаками для того, щоб виробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.
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