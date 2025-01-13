Эксперт спрогнозировал, когда может быть следующий массированный удар РФ

Военные постоянно отслеживают признаки подготовки россияне к возможному новому удару по Украине. Но это не означает, что атака обязательно состоится.

"Вы знаете, когда есть признаки чего-то, то это не значит, что это обязательно должно произойти. А когда мы говорим "есть все признаки воздушной атаки со стороны россиян" и эти атаки не происходят, то начинают некоторые говорить, что "видите, ваш прогноз не оправдался". Поэтому сразу хочется сказать, что признаки есть, 100% признаки того, что именно так готовятся воздушные атаки. Но это не значит, что они обязательно состоятся", - сказал Гетьман.

По его словам, России надо месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке. То есть, если нет два месяца воздушных атак, то оккупанты могут запустить больше ракет или делать две атаки с интервалом в несколько дней.

"Поэтому быстрее чем за месяц обычно они делать этого не могут, потому что будет небольшое количество средств поражений и атака потеряет смысл. Поэтому, когда прошел месяц после предыдущей атаки, можно ожидать, что в любой день эта атака может произойти, а может нет. Но состоится все равно через месяц, два", - подчеркнул Гетьман.

Масштабные обстрелы Украины

С начала осени прошлого года российская армия увеличила количество масштабных обстрелов по Украине. Основной целью россиян по-прежнему является критическая инфраструктура Украины.

В частности, масштабный удар был нанесен 13 декабря. Тогда Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов. А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.

Последний раз Россия запустила ракеты по Украине накануне Нового года, однако россияне не прекращают беспилотные обстрелы.