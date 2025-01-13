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РФ вечером снова запустила "Шахеды": где в Украине объявлена тревога

Понедельник 13 января 2025 18:00
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РФ вечером снова запустила "Шахеды": где в Украине объявлена тревога Иллюстративное фото: РФ вечером 13 января снова запустила "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 13 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила несколько групп беспилотников. Они заходят на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую область.

Движение вражеских ударных дронов:

  • дроны на юге Сумщины. Направление движения юго-западное;
  • дроны в центре и на юге Черниговщины, курс юго-западный;
  • дроны на севере Полтавщины, направление западное;
  • дроны через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

РФ вечером снова запустила &quot;Шахеды&quot;: где в Украине объявлена тревога

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

Также сегодня днем сообщалось, что Российская Федерация поднимала в небо самолеты Ту-22М3.

Также военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что России надо месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

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