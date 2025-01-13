РФ вечером снова запустила "Шахеды": где в Украине объявлена тревога
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 13 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила несколько групп беспилотников. Они заходят на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую область.
Движение вражеских ударных дронов:
- дроны на юге Сумщины. Направление движения юго-западное;
- дроны в центре и на юге Черниговщины, курс юго-западный;
- дроны на севере Полтавщины, направление западное;
- дроны через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины
Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.
Также сегодня днем сообщалось, что Российская Федерация поднимала в небо самолеты Ту-22М3.
Также военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что России надо месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.
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