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РФ третий раз ударила по заводу "Олейна" в Днепре, принадлежащему американцам

19:44 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: завод "Олейна" в Днепре (скрин с видео)

Россия целый день атакует Днепр разными видами вооружения. Под удар попал и завод "Олейна", являющийся собственностью компании из США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.

РФ ударила по заводу "Олейна"

По словам Филатова, в течение понедельника, 16 ноября, оккупанты продолжают атаковать разные районы Днепра. Обстреляла Россия и завод "Олейна".

"Сегодня третий раз ударили по заводу "Олейна" в Днепре. Американской собственности, принадлежащей корпорации Bunge. К счастью, без утечки масла, как было в январе", - уточнил Филатов.

Ситуация в Днепре

Оборванные контактные сети электротранспорта - и там, и на Запорожском шоссе. Коммунальщики уже все восстановили, говорит он.

"На остальных локациях тоже продолжается ликвидация последствий. Работают городские службы, спасатели, полиция, благотворители, представители райадминистации", - отметил глава города.

К сожалению, сегодня из-за российских атак в городе погибли 32-летняя женщина и 54-летний мужчина. В то же время в городских больницах остаются восемь пострадавших. У большинства серьезные ожоги и обломочные ранения, головы, лица и конечностей.

Днепр обесточен, это шестой блекаут за последние две недели, сообщил Филатов.

"Помимо этого, по Днепру повреждены 10 многоэтажек, частные автомобили горожан, а еще тепловоз, железнодорожная цистерна, сельхозтехника, предприятия", - говорит он.

Атаки по "Олейне"

Ранее РБК-Украина писало, что Россия атаковала предприятия сразу в двух областях. В Днепре вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под удар попали агрологистика и упаковка.

Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там начался пожар.

Кроме того, 10 сентября находящийся в центре Днепра завод "Олейна" приостановил свою работу из-за российского удара.

Напомним, Россия во время очередной атаки на Днепр ударила беспилотниками по заводу "Олейна", принадлежащему международной американской корпорации Bunge.

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