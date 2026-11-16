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РФ втретє вдарила по заводу "Олейна" у Дніпрі, який належить американцям

19:44 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: завод "Олейна" у Дніпрі (скрін з відео)

Росія цілий день атакує Дніпро з різних видів озброєння. Під удар потрапив і завод "Олейна", який є власністю компанії зі США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

РФ ударила по заводу "Олейна"

За словами Філатова, протягом понеділка, 16 листопада, окупанти продовжують атакувати різні райони Дніпра. Обстріляла Росія і завод "Олейна".

"Сьогодні втретє вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі. Американській власності, що належить корпорації Bunge. На щастя, без витоку олії, як було у січні", - уточнив Філатов.

Ситуація у Дніпрі

Обірвані контактні мережі електротранспорту - і там, і на Запорізькому шосе. Комунальники вже все відновили, каже він.

"На решті локацій теж триває ліквідація наслідків. Працюють міські служби, рятувальники, поліція, благодійники, представники райадміністацій", - зазначив очільник міста.

На жаль, сьогодні через російські атаки у місті загинули 32-річна жінка та 54-річний чоловік. Водночас у міських лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. У більшості серйозні опіки й уламкові поранення, голови, обличчя та кінцівок.

Дніпро знеструмлений, це шостий блекаут за останні два тижні, повідомив Філатов.

"Крім цього, по Дніпру пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автівки містян, а ще тепловоз, залізнична цистерна, сільгосптехніка, підприємства", - каже він.

Атаки по "Олейні"

Раніше РБК-Україна писало, що Росія атакувала підприємства одразу у двох областях. У Дніпрі спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині під удар потрапили агрологістика та пакування.

Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Там зайнялася пожежа.

Крім того, 10 вересня завод "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Нагадаємо, Росія під час чергової атаки на Дніпро вдарила безпілотниками заводу "Олейна", який належить міжнародній американській корпорації Bunge.

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