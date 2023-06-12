РФ потеряла первую линию обороны в Херсонской области. Эксперт объяснил, что это значит для Украины

По его словам, потеря первой линии обороны является болезненным ударом для РФ, поскольку на ней находится полоса снабжения, минные поля, основные окопы и тайники с противотанковыми ракетными комплексами. То есть задача этой полосы – максимально замедлить возможное продвижение украинских сил.

"А они остались без первой линии. И в случае, если через некоторое время что-то начнется в Херсонской области, то это сразу начнется на второй. Сейчас россияне преимущественно на ней, понемногу возвращаются на передовую, но ситуация в Запорожской области заставляет часть контингента перебрасывать туда", - считает Коваленко.

Он также считает, что потеря и затопление первой линии обороны россиян приведет к проблеме с ресурсами. Оккупанты нарыли много окопов на левобережной части области, однако все упирается в наличие личного состава, который мог бы вести полноценную оборону. И последние случаи разведки боем с украинской стороны раскрыли эту проблему.

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинские военные освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левый берег по-прежнему находится под контролем российских сил. Оккупанты продолжают терроризировать гражданские правого берега регулярными обстрелами.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".

В ночь на вторник, 6 июня, Россия взорвала Каховскую ГЭС. Это привело к масштабным потопам в Херсонской и Николаевской областях. Однако это также и разрушило первую линию обороны оккупантов, из-за того, что они не были готовы к потопу.

Российские захватчики регулярно обстреливают населённые пункты на правом берегу Днепра Херсонской области. После того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, они начали бить по городам в попытке воспрепятствовать эвакуации гражданского населения из затопленных районов.

Оккупанты обстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья, надеясь спастись от потопа. Как проинформировали в Офисе генпрокурора, в результате погибли 3 человека, и травмированы 23.

Высказываясь о такой ситуации, президент Владимир Зеленский отметил, что поступки оккупантов нельзя сравнить даже со зверями.

При подобных вражеских обстрелах 8 июня погиб один человек, а еще 18 получили ранения. Открывали огонь по Херсону россияне и 9 июня, а 10-го в городе в результате атак пострадали два волонтера.

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