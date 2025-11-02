ua en ru
На фронте почти 170 боев за сутки: более трети только на Покровском направлении

Воскресенье 02 ноября 2025 23:28
UA EN RU
На фронте почти 170 боев за сутки: более трети только на Покровском направлении Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 2 ноября, на фронте в течение дня произошло 168 боевых столкновений. Самым горячим сегодня снова было Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, сбросили 63 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3759 дронов-камикадзе и осуществили 3822 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 165 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодязного и Двуречанского. Авиаудару подвергся населенный пункт Циркуны.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр. В настоящее время в некоторых локациях бои не прекращаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 62 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 129 оккупантов, из них 95 - безвозвратно. Уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и две антенны связи, также повреждены боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и автомобиль, кроме этого поражен пункт управления БПЛА и десять укрытий вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербово, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Один бой до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Охотничье. Авиаударам подверглись населенные пункты Сладкое и Железнодорожное.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста. Авиация врага нанесла удар по Садовому.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери российских оккупантов

Напомним, что за предыдущие сутки, в период с 1 на 2 ноября, россияне потеряли на поле боя еще 940 своих солдат. Также ВСУ уничтожили 25 артсистем, 121 единицы автотехники и 348 дронов.

Также стоит отменить, что за время полномасштабной войны, потери армии РФ превысили показатель 1,1 млн человек.

